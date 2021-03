Covid Veneto, Zaia: “Oggi 1.917 contagi, Rt a 1,25”. I dati (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 1.917 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di Oggi, 19 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 23 morti, un dato che porta a 10.318 il totale dei decessi in Veneto dall’inizio della pandemia. L’indice Rt è a 1,25. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.254 tamponi, con un tasso di positività del 4,33%. Salgono a 362.925 i casi totali di Covid-19 nella regione, mentre gli attualmente positivi sono 37.613 e i ricoverati in ospedale 1.829 (+8 rispetto a ieri). Di questi, 1.610 sono pazienti in area non critica 1.610 (invariato) mentre 219 sono in terapia intensiva (+8). Zaia ha spiegato che ad Oggi “su 100mila abitanti abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 1.917 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 19 marzo, illustrato dal presidente della regione Lucanel consueto punto stampa. Si registrano altri 23 morti, un dato che porta a 10.318 il totale dei decessi indall’inizio della pandemia. L’indice Rt è a 1,25. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.254 tamponi, con un tasso di positività del 4,33%. Salgono a 362.925 i casi totali di-19 nella regione, mentre gli attualmente positivi sono 37.613 e i ricoverati in ospedale 1.829 (+8 rispetto a ieri). Di questi, 1.610 sono pazienti in area non critica 1.610 (invariato) mentre 219 sono in terapia intensiva (+8).ha spiegato che ad“su 100mila abitanti abbiamo ...

