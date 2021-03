Brunetta | “Indennizzi alle imprese Whatever it takes”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Sono riuscito a convincere Daniele Franco a dire che ci saranno ristori ogni mese”. Così ha detto ieri, a “Dritto e Rovescio”, il ministro della Pubblica amministrazione Renato, parlando dei sostegni per cittadini a tutte quellein difficoltà a causa delle continue chiusure a singhiozzo imposte dal governo: “Ci saranno altri, come ha detto Draghi,it“, dicecitando il Presidente del Consiglio. In effetti il malcontento tra i ristoratori è sempre più dilagante e sono ormai troppe leche si sono trovate costrette a chiudere i battenti. Altre rimangono a stento a galla e lo potranno fare ancora per poco. Per questo urge un intervento tempestivo.spiega che: “Oltre ai 140 miliardi ...

... il ministro della Pubblica amministrazione Renatoparla dei sostegni per cittadini e imprese in difficoltà per le nuove chiusure imposte dal governo: 'Ci saranno altri, come ha ...La piattaforma per gligarantiti dal decreto Sostegni sarà pronta il 30 marzo mentre l'... presenti alla riunione i Ministri Orlando (Lavoro, Pd), Patuanelli (Agricoltura, M5s),(PA,..."Di miliardi ne abbiamo già spesi 140 miliardi, e non sono bastati. Quelli del 'decreto sostegni' sono altri 32, sulla base dell'ultimo scostamento approvato a gennaio, e non baste ...A "Dritto e Rovescio", il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta parla dei sostegni per cittadini e imprese in difficoltà per le nuove chiusure imposte dal governo: "Ci saranno altri ...