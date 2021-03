ATP Dubai 2021, Karatsev da sogno! Batte Rublev e conquista la finale. Harris elimina Shapovalov (Di venerdì 19 marzo 2021) finale difficilmente pronosticabile quella che ha preso forma oggi all’ATP 500 di Dubai con Aslan Karatsev che ha vinto il derby russo contro Andrey Rublev (6-2 4-6 6-3). Una match giocato a livelli stratosferici dal numero 43 del ranking, destinato a salire ulteriormente nella classifica mondiale e a entrare nella top-30, che sta vivendo un periodo magico. Dopo la semifinale agli Australian Open è riuscito a riconfermarsi nella manifestazione in corso di svolgimento negli Emirati Arabi. Karatsev ha palesato le sue grandissime qualità solo nelle ultime settimane e decisamente in ritardo rispetto alla media, il russo ha 27 anni. Ora, però, piuttosto che chiederci dove sia stato fino ad ora, risposta complessa per la quale bisognerebbe scavare in profondità nell’animo del nativo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021)difficilmente pronosticabile quella che ha preso forma oggi all’ATP 500 dicon Aslanche ha vinto il derby russo contro Andrey(6-2 4-6 6-3). Una match giocato a livelli stratosferici dal numero 43 del ranking, destinato a salire ulteriormente nella classifica mondiale e a entrare nella top-30, che sta vivendo un periodo magico. Dopo la semiagli Australian Open è riuscito a riconfermarsi nella manifestazione in corso di svolgimento negli Emirati Arabi.ha palesato le sue grandissime qualità solo nelle ultime settimane e decisamente in ritardo rispetto alla media, il russo ha 27 anni. Ora, però, piuttosto che chiederci dove sia stato fino ad ora, risposta complessa per la quale bisognerebbe scavare in profondità nell’animo del nativo di ...

