ATP Acapulco, Lorenzo Musetti batte Dimitrov e vola in semifinale (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 19enne tennista azzurro emozionato a fine gara:"È incredibile. Ho giocato la partita più bella della mia vita" Continua il sogno sul cemento del torneo ATP Acapulco di Lorenzo Musetti. Il giovane tennista toscano ha sconfitto ai quarti di finale il n° 16 al mondo, il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4, 7-6. Per l'azzurro è la seconda semifinale in carriera nel circuito ATP, ma la prima di un 500 quindi con questo risultato entra di diritto nella top 100 mondiale. Musetti dopo aver chuso il primo set sul 6-4, nel secondo ha avuto ben 4 matchpoint sul 5-4, ma Dimitrov tuttavia è riuscito comunque ad arrivare al tie-break. Nel momento di maggior difficoltà però Musetti è riuscito ad essere perfetto e sotto 1-2 ha inanellato 5 punti ...

