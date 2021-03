Anas - Al via il bando per 100 case cantoniere: diventeranno alberghi, bar e stazioni di ricarica (Di venerdì 19 marzo 2021) Attività ricettive di qualità (ovvero alberghi) con funzioni complementari di ristorazione, bar o punti di ristoro, centri informativi e didattici, stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici: è questa la seconda vita che si prospetta per 100 case cantoniere dell'Anas (Gruppo FS Italiane), a seguito del bando pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 32. Anas: promuovere sviluppo sostenibile nei territori. Il bando segue la manifestazione d'interesse, condotta nell'autunno 2020, per la presentazione di richieste di concessione delle case cantoniere. "Attraverso il recupero di questi edifici dal rilevante valore iconico - spiega Massimo Simonini, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 marzo 2021) Attività ricettive di qualità (ovvero) con funzioni complementari di ristorazione, bar o punti di ristoro, centri informativi e didattici,per ladei veicoli elettrici: è questa la seconda vita che si prospetta per 100dell'(Gruppo FS Italiane), a seguito delpubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 32.: promuovere sviluppo sostenibile nei territori. Ilsegue la manifestazione d'interesse, condotta nell'autunno 2020, per la presentazione di richieste di concessione delle. "Attraverso il recupero di questi edifici dal rilevante valore iconico - spiega Massimo Simonini, ...

