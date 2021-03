Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 12:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid laghi a Bergamo il paese ha dimostrato ancora una volta lo spirito di democrazia e di coesione ha detto ieri Mattarella nel 160 ° anniversario dell’Unità d’Italia da oggi stretta della Sardegna sulle seconde case si entra solo per comprovate esigenze con vaccinazioni o negatività cronaca si scambiavano sui social immagini video di Minori abusi o vittime di violenze tra i quali anche neonati La rete è stata scoperta dalla polizia postale al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Catanzaro che ha portato all’iscrizione del registro degli indagati di 119 persone è un centinaio di persone in tutta Italia tre le persone arrestate complessivamente gli investigatori hanno individuato 28.000 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid laghi a Bergamo il paese ha dimostrato ancora una volta lo spirito di democrazia e di coesione ha detto ieri Mattarella nel 160 ° anniversario dell’Unità d’Italia da oggi stretta della Sardegna sulle seconde case si entra solo per comprovate esigenze con vaccinazioni o negatività cronaca si scambiavano sui social immagini video di Minori abusi o vittime di violenze tra i quali anche neonati La rete è stata scoperta dalla polizia postale al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Catanzaro che ha portato all’iscrizione del registro degli indagati di 119 persone è un centinaio di persone in tutta Italia tre le persone arrestate complessivamente gli investigatori hanno individuato 28.000 ...

