Tragedia scoperta nel pomeriggio dai vigili del fuoco

(Di giovedì 18 marzo 2021) Trovato morto in casa dopo l'allarme lanciato dal tutore: l'anziano era in quarantena per il Covid con solo il figlio disabile in casa. Asti: in quarantena per Covid, muore con il figlio disabile in casa su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia scoperta

Paesenews

... quello delladel conte Ugolino che causò la famosa invettiva "Ahi Pisa, vituperio de le ...isole dell'Arcipelago toscano che Dante auspicava "Muovasi la Capraia e la Gorgona..." alla...Laè avvenuta nella tarda mattinata e subito la notizia ha fatto il giro della città. ... Una grande'. I sanitari del 118, subito chiamati, non hanno potuto fare altro che constatarne ...Perdere il lavoro significa perdere la dignità dell’uomo e questa è una tragedia che non possiamo non tenere in ... "Sicuramente abbiamo scoperto una parte del nostro Paese che si è messa in gioco ...GIULIANOVA: All’interno di una palestra di Giulianova una trentina di invitati senza mascherina, per annunciare il sesso di un bebe’ si sarebbero assembrati come se la pandemia non esistesse. Ad annun ...