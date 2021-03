Spaccia in distributore h24. Arrestato 24enne (Di giovedì 18 marzo 2021) Un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in un distributore H24 sito in via Principe Amedeo, in pieno centro cittadino. A notare un insolito traffico di ragazzi, in gran parte africani, sono stati gli uomini della Squadra Volante durante i consueti servizi di controllo del territorio. Dopo aver assistito all’ennesimo momento di spaccio, i poliziotti sono rapidamente scesi dall’auto di servizio e sono riusciti a bloccare lo Spacciatore che nel frattempo alla vista della Volante stava cercando di allontanarsi rapidamente. L’immediata perquisizione personale ha permesso di recuperare all’interno del giubbotto dell’uomo quattro stecche di hashish singolarmente avvolte in carta d’alluminio ed alcune compresse di “Rivotril”, l’ormai nota eroina dei poveri. Accompagnato negli Uffici del Questura, ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 18 marzo 2021) Un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in unH24 sito in via Principe Amedeo, in pieno centro cittadino. A notare un insolito traffico di ragazzi, in gran parte africani, sono stati gli uomini della Squadra Volante durante i consueti servizi di controllo del territorio. Dopo aver assistito all’ennesimo momento di spaccio, i poliziotti sono rapidamente scesi dall’auto di servizio e sono riusciti a bloccare lotore che nel frattempo alla vista della Volante stava cercando di allontanarsi rapidamente. L’immediata perquisizione personale ha permesso di recuperare all’interno del giubbotto dell’uomo quattro stecche di hashish singolarmente avvolte in carta d’alluminio ed alcune compresse di “Rivotril”, l’ormai nota eroina dei poveri. Accompagnato negli Uffici del Questura, ...

Advertising

elenaricci1491 : #Spaccia in distributore h24. Arrestato 24enne - TarantiniTime : #Spaccia in distributore h24. Arrestato 24enne - BlunoteWeb : #Taranto: Spaccia in un distributore H24, scoperto e arrestato - milanomagazine : Taranto, spaccia in un distributore H24: scoperto ed arrestato dalla Polizia - - Oltreilfatto : Spaccia in un distributore H24 in via Principe Amedeo -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccia distributore Spaccia in un distributore H24 in via Principe Amedeo ...del Gambia è stato scoperto e arrestato dai poliziotti della Squadra Volante TARANTO - Un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in un distributore H24 sito ...

Pescara, spaccia droga con la scusa di portare il cane a spasso Questa volta ha raggiunto l'area di un distributore di benzina in via Del Circuito, si è incontrato con un altro acquirente a cui ha consegnato un altro involucro (che si scoprirà poi contenere circa ...

Taranto, spaccia in un distributore H24: scoperto ed arrestato dalla Polizia La Milano Taranto – Spacciava in un distributore H 24, arrestato Un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in un distributore H24 sito ...

Spaccio in un H24: scoperto e arrestato dalla Polizia A Taranto un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in pieno centro tra le macchinette di un distributore H24 in via Principe Amedeo. Notando l’insolito traf ...

...del Gambia è stato scoperto e arrestato dai poliziotti della Squadra Volante TARANTO - Un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in unH24 sito ...Questa volta ha raggiunto l'area di undi benzina in via Del Circuito, si è incontrato con un altro acquirente a cui ha consegnato un altro involucro (che si scoprirà poi contenere circa ...Un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in un distributore H24 sito ...A Taranto un ragazzo originario del Gambia di 24 anni aveva stabilito la sua piazza di spaccio in pieno centro tra le macchinette di un distributore H24 in via Principe Amedeo. Notando l’insolito traf ...