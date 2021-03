Reina | messaggio alla Lazio | Dodici battaglie

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA -fuori dChampions League , eliminata per mano della squadra più forte in circone, il Bayern Monaco. I biancocelesti salutano così l'Europa, ora resta solo il campionato. In Serie ...

E Pepe, su Instagram, ha lanciato unchiaro: "A testa alta sempre. Prepariamoci per 12 battaglie insieme" . La stagione è ancora lunga, la banda di Inzaghi avrà a disposizione altre ...Strakosha contende ala maglia da titolare tra i pali mentre in cabina di regia potrebbe ... "La vittoria ha dato all'ambiente un: ci siamo". Serse Cosmi utilizza il successo contro il ...Questo è il messaggio che si può estrapolare dalle parole rilasciate ... nonostante stava prendendo piede la voce di una chance per Strakosha, invece toccherà ancora a Reina. Davanti a lui subito Radu ...Pepe Reina, attuale portiere della Lazio, ha fatto visita a Fapuzi Ghoulam presso Villa Stuart. Bella sorpresa per l'algerino.