Qual è il motivo di tanto timore di fronte alla scelta del matrimonio? (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche dinnanzi a una pandemia e a vari sconvolgimenti epocali, la famiglia rimane sempre, essa stessa, una “buona notizia”. È a questo scopo che papa Francesco, lo scorso 27 dicembre, aveva indetto l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”. Un anno nel segno di San Giuseppe Questo anno speciale, prenderà il via domani, solennità di San Giuseppe, e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche dinnanzi a una pandemia e a vari sconvolgimenti epocali, la famiglia rimane sempre, essa stessa, una “buona notizia”. È a questo scopo che papa Francesco, lo scorso 27 dicembre, aveva indetto l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”. Un anno nel segno di San Giuseppe Questo anno speciale, prenderà il via domani, solennità di San Giuseppe, e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Qual è il motivo di tanto timore di fronte alla scelta del matrimonio? - anzaloneroberto : @pbecchi Caro @pbecchi ti dirò di più, qual'è il vero motivo(o ufficiale) per cui sono stati cremati se adesso espi… - ciencio_tpw : @teoxandra Detta così mi viene da pensare che non c'è motivo di fermarsi ai sedicenni. Il discorso va fatto più vas… - ToniaPeluso : Sono felicissima che a 16 anni abbiate una coscienza politica e sociale sviluppata. Davvero ne sono felice. Bravi.… - nona_onda : RT @RadioRadioWeb: Qual è il vero motivo del blocco di AstraZeneca? Il cosiddetto 'principio di cautela': sentite cosa ha spiegato in diret… -