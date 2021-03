Pattinaggio artistico, i Mondiali di Stoccolma saranno trasmessi dalla RAI (Di giovedì 18 marzo 2021) Sarà la RAI a trasmettere i Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico, competizione che andrà in scena all’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) dal 22 al 28 marzo 2021. La notizia, ormai ufficiale, è emersa dopo la pubblicazione nel sito dell’International Skating Union del documento denominato “Where to watch“, con all’interno la lista dei broadcaster che hanno acquisito i diritti per la trasmissione dell’evento. La TV di Stato, come anticipato dalla commentatrice Arianna Secondini in un tweet, manderà in onda tutte le gare pianificate in diretta sui canali RAI Sport HD e RAI Sport Web. A differenza di quanto successo con il circuito “domestico” dell’ISU Grand Prix, non sarà dunque possibile accedere allo streaming fornito dall’ISU su Youtube, fruibile esclusivamente per i Paesi le cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Sarà la RAI a trasmettere i Campionati2021 di, competizione che andrà in scena all’Ericsson Globe Arena di(Svezia) dal 22 al 28 marzo 2021. La notizia, ormai ufficiale, è emersa dopo la pubblicazione nel sito dell’International Skating Union del documento denominato “Where to watch“, con all’interno la lista dei broadcaster che hanno acquisito i diritti per la trasmissione dell’evento. La TV di Stato, come anticipatocommentatrice Arianna Secondini in un tweet, manderà in onda tutte le gare pianificate in diretta sui canali RAI Sport HD e RAI Sport Web. A differenza di quanto successo con il circuito “domestico” dell’ISU Grand Prix, non sarà dunque possibile accedere allo streaming fornito dall’ISU su Youtube, fruibile esclusivamente per i Paesi le cui ...

