Passaporto Covid: nuova proposta dalla Commissione Ue. In cosa consiste? (Di giovedì 18 marzo 2021) Presto potrebbe essere lanciato un Passaporto Covid: la Commissione Ue ha fornito nuove indicazioni rispetto alla proposta di rilasciare un certificato che permetta di spostarsi sul territorio europeo in sicurezza. Quali dati dovrebbe contenere il documento? Ultimi sondaggi Tp: crisi Pd, per 45% italiani partito lontano da Paese reale Passaporto Covid: in arrivo un “certificato verde digitale” La proposta di istituire un Passaporto Covid prende forma in sede europea. La Commissione Ue ha fornito nuove indicazioni rispetto all’iniziativa: in breve, il “certificato verde digitale” (green pass) sarà gratuito (volendo potrà essere rilasciato anche sotto forma di documento cartaceo), ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 marzo 2021) Presto potrebbe essere lanciato un: laUe ha fornito nuove indicazioni rispetto alladi rilasciare un certificato che permetta di spostarsi sul territorio europeo in sicurezza. Quali dati dovrebbe contenere il documento? Ultimi sondaggi Tp: crisi Pd, per 45% italiani partito lontano da Paese reale: in arrivo un “certificato verde digitale” Ladi istituire unprende forma in sede europea. LaUe ha fornito nuove indicazioni rispetto all’iniziativa: in breve, il “certificato verde digitale” (green pass) sarà gratuito (volendo potrà essere rilasciato anche sotto forma di documento cartaceo), ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'Ue presenta il 'passaporto' vaccinale, in vigore da giugno - wireditalia : Il certificato verde digitale servirà per dimostrare di essersi vaccinati, di aver avuto un risultato negativo al t… - giuliog : RT @wireditalia: Il certificato verde digitale servirà per dimostrare di essersi vaccinati, di aver avuto un risultato negativo al tampone… - gazzettamantova : Covid, l'Europa cambia rotta sul monitoraggio delle vaccinazioni Un gruppo sarà 'il ponte' fra Commission e Parlame… - luisebach : @matteosalvinimi @massimogara Il turismo 'covid free' col passaporto vaccinale, però la lega è per la libertà di sc… -