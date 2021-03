Palermo, il Monopoli e quei gol incassati nei primi minuti: al “Veneziani” serve una partenza sprint (Di giovedì 18 marzo 2021) "Partire a razzo può essere l’arma vincente per il Palermo".Scrive così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida contro il Monopoli, in programma sabato pomeriggio allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani". Il Monopoli, infatti, è la squadra che incassa più reti di tutte nel primo quarto d'ora: dieci gol in totale dal primo al quindicesimo minuto di ogni partita, metà dei quali subite proprio in casa.Nel girone di ritorno sono quattro le reti incassate dalla compagine pugliese nei primi quindici minuti, due al "Veneziani" e due in trasferta. Nel girone d'andata, invece, sei in altrettante gare. "Il Palermo, che nei primi quarti d’ora ha realizzato solo cinque reti, dovrà cercare di spingere ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) "Partire a razzo può essere l’arma vincente per il".Scrive così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida contro il, in programma sabato pomeriggio allo Stadio Comunale "Vito Simone". Il, infatti, è la squadra che incassa più reti di tutte nel primo quarto d'ora: dieci gol in totale dal primo al quindicesimo minuto di ogni partita, metà dei quali subite proprio in casa.Nel girone di ritorno sono quattro le reti incassate dalla compagine pugliese neiquindici, due al "" e due in trasferta. Nel girone d'andata, invece, sei in altrettante gare. "Il, che neiquarti d’ora ha realizzato solo cinque reti, dovrà cercare di spingere ...

