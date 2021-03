Olio di amla | un toccasana per tutti i capelli

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’diè un prodotto naturale che si estrae dai frutti dell’omonimo albero e che è molto utilizzato nella medicina ayurvedica. Piuttosto famoso in India, soltanto di recente anche in Occidente lo si sta apprezzando per tutte le sue proprietà benefiche. Può essere molto utile anche per il benessere deie se ne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olio amla

Tuttogreen

Tra i vari oli indicati per questa operazione vogliamo parlare dell'di, estratto dalla Emblica Officinalis, molto utilizzata nella medicina ayurvedica e nella cosmesi indiana ed asiatica. ...Benefici per capelli dell'In Italia, l', è diffusa in forma di polvere o, impiegato per trattamenti atti a rinforzare e lucidare i capelli in modo naturale. Questi prodotti naturali a ...