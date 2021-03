Life is Strange Remastered Collection arriverà quest'anno e conterrà i primi due capitoli della serie (Di giovedì 18 marzo 2021) Oltre all'annuncio di Life Is Strange: True Colors, Square Enix ha rivelato che quest'anno uscirà anche una versione rimasterizzata dei primi due giochi di Life Is Strange. Chiamato Life Is Strange: Remastered Collection, il gioco verrà lanciato questo autunno. La Remastered Collection contiene tutti gli episodi dell'originale Life Is Strange e il suo seguito prequel Life Is Strange: Before The Storm. La collezione migliora le immagini e le animazioni dei primi due giochi. È incluso nell'edizione Ultimate di True Colours, che verrà lanciata il 10 settembre, ma può ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Oltre all'annuncio diIs: True Colors, Square Enix ha rivelato cheuscirà anche una versione rimasterizzata deidue giochi diIs. ChiamatoIs, il gioco verrà lanciatoo autunno. Lacontiene tutti gli episodi dell'originaleIse il suo seguito prequelIs: Before The Storm. La collezione migliora le immagini e le animazioni deidue giochi. È incluso nell'edizione Ultimate di True Colours, che verrà lanciata il 10 settembre, ma può ...

