Lazio, controlli per Lazzari dopo il problema al dito contro il Bayern

controlli medici alla clinica Paideia per l'esterno della Lazio, Manuel Lazzari che si sottoporrà ai test per valutare l'infortunio patito nella gara contro il Bayern Monaco. Si tratta di lussazione al dito mignolo della mano sinistra per l'esterno, arrivata dopo uno scontro di gioco con un avversario.

L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

