La bufala del sospetto assalitore di Atlanta «iscritto al Partito Democratico» (Di giovedì 18 marzo 2021) In corrispondenza di tragici fatti a livello internazionale, come la sparatoria ad Atlanta e nella vicina cittadina di Acworth, tre eventi diversi nel corso dei quali hanno perso la vita otto persone in tre centri massaggi (sei di queste erano di origini asiatiche), è molto facile che si diffondano bufale in maniera incontrollata, soprattutto sulla natura dei responsabili degli eventi. Così, Robert Aaron Long – il 21enne sospettato di aver aperto il fuoco nei tre centri massaggi – è stato descritto, via Twitter, come un esponente iscritto al Partito Democratico. LEGGI ANCHE > Basta vedere 14 video per capire cosa è successo all’interno di Capitol Hill Sparatoria ad Atlanta, la bufala sull’assalitore Come segnala il sito di fact checking made in Usa, Snopes, un ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 marzo 2021) In corrispondenza di tragici fatti a livello internazionale, come la sparatoria ade nella vicina cittadina di Acworth, tre eventi diversi nel corso dei quali hanno perso la vita otto persone in tre centri massaggi (sei di queste erano di origini asiatiche), è molto facile che si diffondano bufale in maniera incontrollata, soprattutto sulla natura dei responsabili degli eventi. Così, Robert Aaron Long – il 21enne sospettato di aver aperto il fuoco nei tre centri massaggi – è stato descritto, via Twitter, come un esponenteal. LEGGI ANCHE > Basta vedere 14 video per capire cosa è successo all’interno di Capitol Hill Sparatoria ad, lasull’Come segnala il sito di fact checking made in Usa, Snopes, un ...

