Immigrato marocchino a torso nudo picchia i passanti e aggradisce i poliziotti a Empoli

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Un trentenneè finito in carcere per una serie di episodi di violenza ad. Ad emettere il provvedimento è stato il Tribunale di Firenze. Il cittadino straniero, arrestato alcuni mesi fa, era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Firenze e accompagnato al centro di permanenza di Macomer (Nuoro) dove erano state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.arrestato ad, i fatti Nei mesi scorsi aveva compiuto alcuni episodi di violenza nell’empolese. In uno di questi aveva reagito e provocato lesioni a due agenti di polizia. Nel tardo pomeriggio del 19 ottobre 2020 una volante del commissariato diera infatti intervenuta in via del Papa dove era stato segnalato in strada un uomo completamente ...