I vaccini in farmacia per accelerare la campagna di immunizzazione (Di giovedì 18 marzo 2021) In attesa di sapere se, come e quanto la campagna vaccinale italiana potrà tornare a contare sul prodotto anti-Covid di Astrazeneca (oggi arriverà il parere dell'Agenzia Europea del Farmaco), si cercano nuovi luoghi e nuovi professionisti da inserire all'interno del piano per immunizzare al più presto il Paese. Dopo gli hub e i centri vaccinali nelle caserme o in altre strutture (come quella nel Parco di Trenno, a Milano), il governo ha individuato nel vaccino in farmacia il tassello per dare una forte sferzata al numero di prodotti inoculati ogni giorno. E abbiamo già una data e una Regione: si partirà con la sperimentazione il 29 marzo in Liguria. Vaccino in farmacia, il piano del governo per accelerare «Stiamo studiando una modifica normativa che consenta anche ai farmacisti di somministrare il vaccino dopo un breve ...

