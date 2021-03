Giornata in memoria delle vittime Covid: l'omaggio di Codogno (Di giovedì 18 marzo 2021) Codogno (Lodi) - Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid . Questa mattina un momento di raccoglimento è stato rispettato a Codogno , la prima zona rossa d'Italia. Proprio nel centro ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021)(Lodi) - Un minuto di silenzio in ricordodel. Questa mattina un momento di raccoglimento è stato rispettato a, la prima zona rossa d'Italia. Proprio nel centro ...

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlam… - SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - TV2000it : Giornata nazionale in memoria delle vittime #Covid19 Logo speciale di #Tv2000 che si unisce al dolore di chi resta… - snosino : RT @paolo_levi: Unità d'Italia: Parigi, tricolore sulla facciata dell'Hotel de Ville. Grazie alla città di Parigi e alla sindaca Anne Hidal… -