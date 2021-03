Firenze: drappo nero sulla fontana del Biancone per le vittime covid (Di giovedì 18 marzo 2021) E' in prima linea, Firenze, nel ricordo delle vittime del covid. Un drappo nero è stato messo stamani, 18 marzo, alla statua del Nettuno in piazza Signoria, conosciuta come il Biancone, dall'assessore comunale al welfare Sara Funaro. E' una delle iniziative promosse per oggi da Palazzo Vecchio per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) E' in prima linea,, nel ricordo delledel. Unè stato messo stamani, 18 marzo, alla statua del Nettuno in piazza Signoria, conosciuta come il, dall'assessore comunale al welfare Sara Funaro. E' una delle iniziative promosse per oggi da Palazzo Vecchio per la Giornata nazionale in memoria delledell'epidemia L'articolo proviene daPost.

