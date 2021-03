Fabrizio Corona: la denuncia per minacce per l’attacco ai magistrati (Di giovedì 18 marzo 2021) Fabrizio Corona, denuncia nuova di zecca in arrivo per lui: qualche giorno fa su Instagram si era prodotto in gesti di autolesionismo per protestare contro l’imminente ritorno in carcere. L’ex fotografo si era tagliato mostrandosi sanguinante. Ma soprattutto aveva attaccato il sostituto pg Antonio Lamanna e il magistrato della Sorveglianza Marina Corti, perché il collegio della Sorveglianza di Milano, presieduto da Corti, anche su richiesta del pg Lamanna, gli aveva revocato i domiciliari. Ora per lui è in arrivo una denuncia per minacce. Fabrizio Corona, denuncia per minacce per l’attacco ai magistrati “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti questo è solo l’inizio, signor Lamanna questo è solo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)nuova di zecca in arrivo per lui: qualche giorno fa su Instagram si era prodotto in gesti di autolesionismo per protestare contro l’imminente ritorno in carcere. L’ex fotografo si era tagliato mostrandosi sanguinante. Ma soprattutto aveva attaccato il sostituto pg Antonio Lamanna e il magistrato della Sorveglianza Marina Corti, perché il collegio della Sorveglianza di Milano, presieduto da Corti, anche su richiesta del pg Lamanna, gli aveva revocato i domiciliari. Ora per lui è in arrivo unaperperperai“Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti questo è solo l’inizio, signor Lamanna questo è solo ...

