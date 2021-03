Elisabetta Canalis prende a pugni Daniele Scardina (Di giovedì 18 marzo 2021) La showgirl Elisabetta Canalis si è scatenata con i pugni, e non si lascia per niente intimidire da Daniele Scardina. Sul ring gliele suona di santa ragione e non gli concede un attimo di respiro. “Armati” di guantoni, si sfidano sul ring in un’amichevole sessione di allenamento, con il campione di boxe che si presta Leggi su people24.myblog (Di giovedì 18 marzo 2021) La showgirlsi è scatenata con i, e non si lascia per niente intimidire da. Sul ring gliele suona di santa ragione e non gli concede un attimo di respiro. “Armati” di guantoni, si sfidano sul ring in un’amichevole sessione di allenamento, con il campione di boxe che si presta

Advertising

acero_nero : @MichelaMeloni1 @Bettyblunotte Sto tweettando con Elisabetta Canalis e Giorgia Palmas... ?? - GiusCandela : RT @IlContiAndrea: 'Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, anzi no hanno fatto pace (...) di voci sui rapporti tra le due… - CucciolidiK : @Infinit94766817 Barba D’Urso che si divide Roma Milano o Giacomo che fa una settimana a Roma e una a Milano Elisab… - CucciolidiK : @Melissa24520605 Nono certo quello no prendi per esempio Elisabetta canalis che fa un lavoro simile vive in America… - yahoo_italia : VIDEO| Elisabetta #Canalis, minigonna mozzafiato per lo shooting -