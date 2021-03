Dl Sostegno: 3.000 euro di bonus per partite Iva e professionisti (Di giovedì 18 marzo 2021) Il decreto Sostegno che sta per essere varato dal Governo, conterrà anche aiuti a fondo perduto per una categoria finora esclusa: gli autonomi iscritti agli Ordini professionali, come avvocati, architetti, commercialisti. La platea sarà dunque più ampia e, secondo le stime del Governo, coinvolgerà circa 800 mila professionisti, iscritti alle gestioni separate delle diverse Casse previdenziali, oltre a 3 milioni di piccole e medie imprese. Dl Sostegno, si amplia la platea dei beneficiari La platea dei beneficiari viene ampliata con il nuovo decreto Sostegno. Abbandonando il criterio basato sui codici Ateco, a trarre vantaggio dal nuovo provvedimento saranno anche i professionisti esclusi dai precedenti decreti Ristori, e che potranno così venire in parte ristorati sul calo del fatturato registrato nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Il decretoche sta per essere varato dal Governo, conterrà anche aiuti a fondo perduto per una categoria finora esclusa: gli autonomi iscritti agli Ordini professionali, come avvocati, architetti, commercialisti. La platea sarà dunque più ampia e, secondo le stime del Governo, coinvolgerà circa 800 mila, iscritti alle gestioni separate delle diverse Casse previdenziali, oltre a 3 milioni di piccole e medie imprese. Dl, si amplia la platea dei beneficiari La platea dei beneficiari viene ampliata con il nuovo decreto. Abbandonando il criterio basato sui codici Ateco, a trarre vantaggio dal nuovo provvedimento saranno anche iesclusi dai precedenti decreti Ristori, e che potranno così venire in parte ristorati sul calo del fatturato registrato nel ...

