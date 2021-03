Covid | Berlusconi | ‘fare ogni sforzo per sconfiggere malattia | è impegno con vittime’

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno ilha seminato e continua a seminare dolore, lutti, angoscia in tutto il mondo. Rendere omaggio a chi non ce l’ha fatta -soltanto da noi sono oltre centomila italiani- significa anche prendere unsolenne con loro, con la loro memoria, con le loro famiglie: quello di fareperal più presto la”. Lo dice Silvio, in un videomessaggio su Facebook.“Oggi con i vaccini ce la possiamo fare -aggiunge l’ex premier- altri Paesi lo stanno facendo. Noi abbiamo cominciato a farlo: dobbiamo procedere senza ritardi, senza paure, senza divisioni, senza inutili polemiche” (segue) L'articolo CalcioWeb.

Advertising

berlusconi : Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa… - Fortuna59982157 : @berlusconi @tripodimaria Egr Presidente lei ha deluso dando l'appoggio a qst incapaci. Il risultato ottenuto dai s… - forza_italia : RT @berlusconi: Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa malatti… - domenicomarock : RT @berlusconi: Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa malatti… - FilippoGhirardi : RT @berlusconi: Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa malatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlusconi

La Sicilia

... 1 miliardo per la struttura commissariale e 50 milioni per ospedali. E ancora, la ... dice a Formiche.net , Mario Baldassarri , economista ed ex viceministro dell'Economia nel governo(...Discorso diverso per le misure di contenimento della pandemia di: il 20% dice che Draghi ha ... Matteo Salvini ha la fiducia di un italiano su tre, il 33,2%, mentre Silvioè al 27,4%. ...Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid ha seminato e continua a seminare dolore, lutti, angoscia in tutto il mondo. Rendere o ...L'esercizio 2020 si è chiuso con risultati "significativamente superiori alle prime indicazioni e aspettative e di assoluto rilievo considerando le limitazioni imposte dalla situazione emergenziale": ...