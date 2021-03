Chi è Nicolò Pasetti: carriera, vita privata, tutto sull’attore nato a Berlino (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, in Tv, su Raiuno, alle 21. 25 “Carosello Carosone”, un film di genere biografico, diretto da Lucio Pellegrini, con Eduardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato e Nicolò Pasetti. Un biopic che ripercorre la rocambolesca carriera del cantautore e musicista napoletano Renato Carosone. Scopriamo qualcosa in più su uno dei giovani interpreti della pellicola: Nicolò Pasetti. leggi anche l’articolo —> Chi è Flavio Furno: carriera, vita privata e curiosità dell’attore partenopeo Nicolò Pasetti è nato a Berlino, in Germania, dove vive ancora oggi. Di madrelingua italiana, parla anche tedesco, inglese e francese. Già dalle elementari aspirava a diventare attore. I ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, in Tv, su Raiuno, alle 21. 25 “Carosello Carosone”, un film di genere biografico, diretto da Lucio Pellegrini, con Eduardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato e. Un biopic che ripercorre la rocambolescadel cantautore e musicista napoletano ReCarosone. Scopriamo qualcosa in più su uno dei giovani interpreti della pellicola:. leggi anche l’articolo —> Chi è Flavio Furno:e curiosità dell’attore partenopeo, in Germania, dove vive ancora oggi. Di madrelingua italiana, parla anche tedesco, inglese e francese. Già dalle elementari aspirava a diventare attore. I ...

Advertising

nicolo_frate : RT @BILIbot_: ??BOMBA ?? Mi scrive un amico da #Torino, ma non posso rivelarvi chi, altrimenti qui cade tutto il ??! Premetto, io non ci credo… - nicolo_frate : RT @RobertoBurioni: X @ISSalute_it :per i vaccinati tutte le precauzioni distanziamento, mascherine, igiene mani ed eventuale quarantena. A… - FilippoBuccella : RT @Parent_Project: Sul nostro blog un'intervista a Nicolò Cafagna, giornalista, blogger e autore del libro 'Diverso da chi?', edito da @An… - Parent_Project : Sul nostro blog un'intervista a Nicolò Cafagna, giornalista, blogger e autore del libro 'Diverso da chi?', edito da… - nicolo_frate : RT @NonConoscoVG: Chi 'gode' o insulta D'Ambrosio per la positività al Covid19, può anche gentilmente smetterla di seguirci. Grazie. #DAmbr… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Nicolò Carosello Carosone: 5 cose da sapere sul film tv di Rai1 Ovviamente c'è anche l'incontro con il chitarrista olandese Peter Van Wood ( Nicolò Pasotti ) e il ... Chi è Eduardo Scarpetta Ad interpretare il maestro Carosone è Eduardo Scarpetta , che porta lo ...

Campionati e Covid, l'occhio di Ruben Dario Bolzan sul calcio fermano Riesce a farsi capire bene dai giocatori, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, chi lo ... Con loro, per la gloria di stagione, c'è anche un redivivo San Nicolò Notaresco. Vedo però il Campobasso ...

Potenza promosso in Serie C: tra gli artefici anche il casalucese Mario Coppola La Rampa Ovviamente c'è anche l'incontro con il chitarrista olandese Peter Van Wood (Pasotti ) e il ...è Eduardo Scarpetta Ad interpretare il maestro Carosone è Eduardo Scarpetta , che porta lo ...Riesce a farsi capire bene dai giocatori, i risultati sono sotto gli occhi di tutti,lo ... Con loro, per la gloria di stagione, c'è anche un redivivo SanNotaresco. Vedo però il Campobasso ...