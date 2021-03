Banda ultralarga, TIM: investimenti per 60 milioni nel 2021 in Toscana (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – TIM effettuerà un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 in Toscana per potenziare la Banda ultralarga. È quanto annunciato dalla società nel corso dell’incontro, chiesto dall’assessore all’infrastrutture digitali e innovazione, Stefano Ciuoffo, per conoscere i programmi relativi alla regione. Ad oggi in Toscana la copertura in Banda ultralarga raggiunge il 90% delle unità immobiliari in 257 comuni coperti da collegamenti in fibra ottica, con punte di eccellenza nella provincia di Prato (coperta al 97%), Firenze e Lucca (95%), Livorno (93%) e Pistoia (92%). “Tutti i territori sono diventati bisognosi di Banda e di segnale e occorre fare uno scatto per alzare il livello delle infrastrutture e dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – TIM effettuerà un investimento di oltre 60di euro nel corso delinper potenziare la. È quanto annunciato dalla società nel corso dell’incontro, chiesto dall’assessore all’infrastrutture digitali e innovazione, Stefano Ciuoffo, per conoscere i programmi relativi alla regione. Ad oggi inla copertura inraggiunge il 90% delle unità immobiliari in 257 comuni coperti da collegamenti in fibra ottica, con punte di eccellenza nella provincia di Prato (coperta al 97%), Firenze e Lucca (95%), Livorno (93%) e Pistoia (92%). “Tutti i territori sono diventati bisognosi die di segnale e occorre fare uno scatto per alzare il livello delle infrastrutture e dei ...

VillaggioTecno : Aree Bianche delle Marche: proseguono i lavori di Open Fiber per connettere in banda ultralarga in 136 Comuni entro… - Ikaroixxx : RT @Strategdigitale: Nasce la scuola 'Modello Lecce' Grazie al lavoro di squadra tra @OpenFiber e l'Ente locale, #Lecce è la prima città ad… - angighera : RT @Key4biz: Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione Tecnologica Vittorio Colao lancia un obiettivo ambizioso di copertu… - infoitscienza : Banda ultralarga, l'assessore Ciuoffo ha incontrato TIM: nel 2021 in Toscana oltre 60 milioni di investimenti - Infratel_Italia : #bandaultralarga nelle isole minori: al via da oggi la consultazione pubblica sul Piano di interventi infrastruttur… -

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultralarga Banda ultralarga, TIM: investimenti per 60 milioni nel 2021 in Toscana TIM effettuerà un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 in Toscana per potenziare la banda ultralarga. È quanto annunciato dalla società nel corso dell'incontro, chiesto dall'assessore all'infrastrutture digitali e innovazione, Stefano Ciuoffo , per conoscere i programmi relativi alla ...

Enel si conferma una super major nelle rinnovabili, business resiliente e solido Ad una domanda su Open Fiber , Starace ha anticipato che la cessione di un 40 - 50% del capitale della compagnia attiva nelle infrastrutture per la banda ultralarga, detenuta pariteticamente con CDP, ...

Banda ultralarga, lavori (ancora) in corso: le azioni avviate per annullare i divari Agenda Digitale Banda ultralarga, TIM: investimenti per 60 milioni nel 2021 in Toscana (Teleborsa) - TIM effettuerà un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 in Toscana per potenziare la banda ultralarga. È quanto annunciato dalla società nel ...

TIM: nel 2021 investimenti per 60 milioni in Toscana Un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 da parte di TIM per potenziare la banda ultralarga in Toscana e garantire un’elevata qualità del servizio, mettendo a disposizione di cit ...

TIM effettuerà un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 in Toscana per potenziare la. È quanto annunciato dalla società nel corso dell'incontro, chiesto dall'assessore all'infrastrutture digitali e innovazione, Stefano Ciuoffo , per conoscere i programmi relativi alla ...Ad una domanda su Open Fiber , Starace ha anticipato che la cessione di un 40 - 50% del capitale della compagnia attiva nelle infrastrutture per la, detenuta pariteticamente con CDP, ...(Teleborsa) - TIM effettuerà un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 in Toscana per potenziare la banda ultralarga. È quanto annunciato dalla società nel ...Un investimento di oltre 60 milioni di euro nel corso del 2021 da parte di TIM per potenziare la banda ultralarga in Toscana e garantire un’elevata qualità del servizio, mettendo a disposizione di cit ...