Ultimi sondaggi Ipsos: un terzo elettori Pd spinge per asse con M5S (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ipsos ha dedicato un focus alla crisi che ha investito il Pd dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario. L’indagine è stata pubblicata sul Corriere della Sera di sabato 13 marzo. Il 48% degli italiani e il 59% degli elettori Pd approvano la decisione presa da Zingaretti in quanto “bisogna dare un segnale forte per scuotere il partito rispetto alla grave situazione interna denunciata”. Contrario un terzo degli elettori dem e il 19% del campione generale secondo cui “non era il momento di indebolire il partito data la gravità della situazione del Paese”. Ma quale motivazione si cela dietro al gesto di Zingaretti? Per il 43% degli elettori la mossa dell’ex segretario si spiega con “l’impossibilità di affermare una visione e un’identità chiara su cosa debba essere il partito, su quali siano ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha dedicato un focus alla crisi che ha investito il Pd dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario. L’indagine è stata pubblicata sul Corriere della Sera di sabato 13 marzo. Il 48% degli italiani e il 59% degliPd approvano la decisione presa da Zingaretti in quanto “bisogna dare un segnale forte per scuotere il partito rispetto alla grave situazione interna denunciata”. Contrario undeglidem e il 19% del campione generale secondo cui “non era il momento di indebolire il partito data la gravità della situazione del Paese”. Ma quale motivazione si cela dietro al gesto di Zingaretti? Per il 43% deglila mossa dell’ex segretario si spiega con “l’impossibilità di affermare una visione e un’identità chiara su cosa debba essere il partito, su quali siano ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Elezioni Olanda, favorito il premier uscente Rutte ... che nel 2017 ha raggiunto l'81,9%, la più alta degli ultimi 30 anni. I primi risultati saranno diffusi dopo la chiusura dei seggi alle 21, ma secondo i sondaggi favorito è il primo ministro liberale ...

Il Signor Netanyahu - Israele, due anni di politica tra elezioni, instabilità e pandemia Israele dove i sondaggi confermano un Paese spostato decisamente a destra. Netanyahu che chiude la ... non una biografia ma una chiave di lettura della cronaca internazionale degli ultimi due anni. Una ...

tgla7 Ultimi sondaggi: cresce il PD dopo la nomina del nuovo segretario +0,8% La7 Sondaggio: più della metà dei giovani non intende fare figli Secondo il sondaggio inoltre a percepire le maggiori difficoltà di inserimento sociale sarebbero le donne rispetto agli uomini. I timori sui rischi di un inverno demografico per il nostro Paese ...

Un italiano su due chiede a Draghi discontinuità con il passato ROMA (ITALPRESS) – Il panorama politico italiano, nelle ultime settimane, è stato interessato da alcuni “cambi di guardia”. Dal nuovo Governo – formatosi ormai un mese fa – alle dimissioni di Zingaret ...

