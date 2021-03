Tommaso Zorzi, addio ai social: una drastica decisione, il motivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi ha appena espresso una drastica decisione. I fan sono molto tristi. Scopriamo insieme cosa ha rivelato il vincitore del GF Vip. Tommaso Zorzi è diventato veramente il re di Mediaset. Dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e tornato su Canale 5 nelle vesti di opinionista del reality L’Isola Dei Famosi. Leggi su youmovies (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha appena espresso una. I fan sono molto tristi. Scopriamo insieme cosa ha rivelato il vincitore del GF Vip.è diventato veramente il re di Mediaset. Dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e tornato su Canale 5 nelle vesti di opinionista del reality L’Isola Dei Famosi.

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - _m_martinaa : RT @xbrsmile: @tommaso_zorzi mandaci a fanculo ma parlaci #tzvip #laspadanelladoccia - paolamainardii1 : RT @perchetendenzat: “ provare per credere “: Parola di Tommaso Zorzi #LeIene #tzvip #laspadanelladoccia -