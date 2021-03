Sport in tv oggi (mercoledì 17 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ancora una lunga giornata di Sport, quella odierna: se un anno fa gli eventi erano in progressiva riduzione causa Covid-19, quest’anno c’è qualcosa di più normale. Tanto il tennis in scena, con tanta Italia che, nel primo pomeriggio, avrà la scena con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego a Dubai. C’è anche il ciclismo con la Nokere Koerse, ma la parte da protagonista (tempo permettendo) se la prenderà, al mattino, lo sci alpino a Lenzerheide. Pomeriggio e soprattutto sera di calcio con la Champions League, ma anche di volley con le semifinali dell’omonima competizione al femminile. Di seguito tutto il palinsesto dello Sport di oggi. Sport IN TV oggi (mercoledì 17 marzo): orari E PALINSESTO 00:30 NBA Boston Celtics-Utah Jazz – Diretta tv su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ancora una lunga giornata di, quella odierna: se un anno fa glierano in progressiva riduzione causa Covid-19, quest’anno c’è qualcosa di più normale. Tanto il tennis in scena, con tanta Italia che, nel primo pomeriggio, avrà la scena con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego a Dubai. C’è anche il ciclismo con la Nokere Koerse, ma la parte da protagonista (tempo permettendo) se la prenderà, al mattino, lo sci alpino a Lenzerheide. Pomeriggio e soprattutto sera di calcio con la Champions League, ma anche di volley con le semifinali dell’omonima competizione al femminile. Di seguito tutto il palinsesto dellodiIN TV17):E PALINSESTO 00:30 NBA Boston Celtics-Utah Jazz – Diretta tv su ...

