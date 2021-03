Sei chili di hashish sotto al letto | 40enne in manette a Cividate al Piano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella mattinata di mercoledì 17 marzo aali carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto M.M., marocchinopregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di 165 grammi di cocaina e quasi sei chilogrammi di. Nel corso di un servizio perlustrativo del territorio, i carabinieri della Stazione di Martinengo hanno infatti proceduto al controllo del conducente di una Fiat Punto in transito lungo via Marconi e, notato il suo stato di agitazione, hanno deciso di procedere a perquisizione personale e veicolare a seguito della quale sono stati rinvenuti oltre 160 grammi di cocaina. A seguire la perquisizione è stata estesa al domicilio del fermato dove i militari hanno rinvenuto l’ingente quantitativo di, suddiviso in ben 56 ...

