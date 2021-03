Rosella Sensi: Fonseca al Napoli? Non avrebbe problemi, e su Roma-Napoli…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rosella Sensi: Fonseca al Napoli? Per allenare a Roma ci vogliono spalle larghe quindi credo che non avrebbe problemi a reggere la pressione di una piazza altrettanto importante come Napoli Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è intervenuta quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul calcio italiano, sulla squadra giallorossa, sul Napoli, su Fonseca, oltre a parlare del match Roma-Napoli in programma domenica all’Olimpico e che lei ritiene sarebbe stato meglio rinviarla per partire alla pari. Sono gare molto importanti. Queste le sue parole: “Il cambiamento del calcio italiane è inevitabile anche dal punto di vista delle proprietà. Io ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rosella Sensi:al? Per allenare aci vogliono spalle larghe quindi credo che nona reggere la pressione di una piazza altrettanto importante comeRosella Sensi, ex presidente della, è intervenuta quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni sul calcio italiano, sulla squadra giallorossa, sul, su, oltre a parlare del matchin programma domenica all’Olimpico e che lei ritiene sarebbe stato meglio rinviarla per partire alla pari. Sono gare molto importanti. Queste le sue parole: “Il cambiamento del calcio italiane è inevitabile anche dal punto di vista delle proprietà. Io ...

