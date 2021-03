Putin? “Un assassino” e pagherà. L’affondo di Biden (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vladimir Putin è “un assassino” e “pagherà per quello che ha fatto”. Affondo frontale di Joe Biden. In un’intervista alla Abc, il presidente americano pronuncia parole al vetriolo contro la Russia e il suo presidente. Il Cremlino “pagherà un prezzo” per aver interferito nelle elezioni presidenziali del novembre 2020, promette Biden. Martedì il National Intelligence Council americano ha pubblicato un rapporto sulle interferenze delle elezioni in cui accusa la Russia di aver cercato di “denigrare la candidature del presidente Biden e del Partito Democratico, di supportare l’ex presidente Trump, di minare la fiducia pubblica nel processo elettorale” e l’Iran per aver cercato di impedire la rielezione di Trump. Nello specifico, gli 007 americani accusano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vladimirè “un” e “per quello che ha fatto”. Affondo frontale di Joe. In un’intervista alla Abc, il presidente americano pronuncia parole al vetriolo contro la Russia e il suo presidente. Il Cremlino “un prezzo” per aver interferito nelle elezioni presidenziali del novembre 2020, promette. Martedì il National Intelligence Council americano ha pubblicato un rapporto sulle interferenze delle elezioni in cui accusa la Russia di aver cercato di “denigrare la candidature del presidentee del Partito Democratico, di supportare l’ex presidente Trump, di minare la fiducia pubblica nel processo elettorale” e l’Iran per aver cercato di impedire la rielezione di Trump. Nello specifico, gli 007 americani accusano ...

