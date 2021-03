Proroga scadenze per gli automobilisti | patente | revisione | esami e bollo

(Di mercoledì 17 marzo 2021)per gli. Ecco cosa c’è da sapere sulla situazione attuale. Com’è noto ormai a tutti la pandemia non ha mai mollato la presa e oggi molte zone d’Italia sono tornate ad essere rosse. Una situazione certamente non facile per gli esercenti che hanno dovuto chiudere i loro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

TheItalianTimes : Il #decretoSostegni varerà la nuova #pacefiscale 2021, con proroga delle scadenze, rottamazionequater e stralcio… - Confcommercio : RT @confcommPRO: #ConfcommercioProfessioni @AnnaRitaFioroni: in presenza di cali di reddito significativi bisogna alleviare il peso fiscale… - MilaniRo_HR : Scadenzario Fiscale - Proroga CU 2021 ed e-fatture 2019 e scadenze del 18 e 25 marzo: - lillydessi : Proroga scadenze auto 2021: slittano patente, revisione, esami e bollo - La Gazzetta dello Sport - AnnaRitaFioroni : RT @confcommPRO: #ConfcommercioProfessioni @AnnaRitaFioroni: in presenza di cali di reddito significativi bisogna alleviare il peso fiscale… -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga scadenze

È quanto comunica l'assessore all'Agricoltura, Roberto Morroni, rendendo noto che è stata disposta una nuovadellepreviste dal Regolamento regionale del 2019 in materia di ...'Serviranno, dunque, già con il decreto Sostegni, unadelledelle cartelle esattoriali - bloccando, dunque, l'invio delle notifiche - una rottamazione quater e un nuovo saldo e ...Anche se dal 2022 si torna alla legge Fornero alcuni lavoratori potranno andare in pensione con Quota 100 dopo la scadenza. Ecco chi potrà farlo e come ...Il decreto Sostegni varerà una pace fiscale 2021, con proroga delle scadenze, rottamazione quater e nuovo saldo e stralcio. Condono per 60 mln di cartelle ...