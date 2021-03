Prof morto dopo AstraZeneca | la moglie | “Credo nei vaccini | farò la seconda dose”

Advertising

HuffPostItalia : Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Fatto cardiaco improvviso, nessun nesso con vaccino' - HuffPostItalia : La moglie del prof di Biella morto: 'Farò la seconda dose. Consiglio a tutti di vaccinarsi' - sonolucadini : Oggi in Italia 502 morti di Covid, in UK 110, ma il problema sono i pochi decessi probabilmente *non* causati da As… - eli_eufrasia : RT @neXtquotidiano: Tra tante persone è proprio Simona Riussi, la vedova di Sandro Tognatti, il prof morto pochi giorni fa e la cui autopsi… - GazzettaDelSud : La moglie del prof morto a #Biella: 'Farò la seconda dose del #vaccino #Astrazeneca'. #coronavirus #COVID19 -

Leggi anche >a Biella, il racconto della moglie La 55enne racconta che le è stata inoculata la prima dose di AstraZeneca il 13 marzo, lo stesso giorno in cui è stato vaccinato il marito: '...... moglie di Sandro Tognatti, l'insegnante di musica di 57 anni di Biellail giorno dopo aver ... l'ho già detto più volte", ha raccontato la moglie del. "Ma non sono un medico: è solo un ...I rarissimi casi di morte per trombosi rare in concomitanza con la vaccinazione AstraZeneca hanno messo in fine in fibrillazione il mondo della scuola, a cui ...Tra tante persone è proprio Simona Riussi, la vedova di Sandro Tognatti, il prof morto pochi giorni fa e la cui autopsia non ha rilevato evidenze tra il decesso e la vaccinazione, a lanciare un messag ...