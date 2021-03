Nyt | 14 lezioni per affrontare la prossima pandemia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Quattordiciperla. Così il New York Times titola un approfondimento, con interventi di scienziati ed esperti di salute pubblica, dedicato agli insegnamenti che il Covid-19 lascerà in eredità al mondo perle sfide sanitarie del futuro. 1. Prepararsi a ciò che non si può immaginare Lauren Ancel Meyers, epidemiologa dell’Università del Texas, Austin, sottolinea che ”abbiamo trascorso decenni a pianificare unache assomigliasse ai virus che già conoscevamo. Non avevamo in programma mascherine, test di massa, confinamento” e via discorrendo. Peril futuro, dice l’esperta, bisognerà prepararsi ad una gamma molto più vasta di minacce. 2. Mettere la scienza al primo posto Akiko Iwasaki, professore di ...

