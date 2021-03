Nuovi problemi legali per Google Chrome e la concorrenza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dagli USA arriva la notizia secondo cui gli investigatori dell'antitrust hanno deciso di prendere di mira i piani di Google per Chrome L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dagli USA arriva la notizia secondo cui gli investigatori dell'antitrust hanno deciso di prendere di mira i piani diperL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Link4Universe : Una foto stupenda del lancio di questa mattina, della #SpaceX! Per la nona volta è stato usato con successo lo stes… - TuttoAndroid : Nuovi problemi legali per Google Chrome e la concorrenza - giorgiom_ : RT @iOStendo_app: Purtroppo per nuovi problemi legati al sito di previsione Arome, che fornisce il modello più dettagliato per le nostre zo… - biancoazzurro45 : RT @ilfoglio_it: L'America ha almeno cinquanta milioni di dosi di AstraZeneca, non le usa per problemi di trasparenza e perché aspetta un'a… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: L'America ha almeno cinquanta milioni di dosi di AstraZeneca, non le usa per problemi di trasparenza e perché aspetta un'a… -