Nicole Kidman, il video del massaggio ai piedi divide i fan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nicole Kidman ha recentemente pubblicato un video su Instagram, in cui massaggia i piedi della sorella, Antonia, che ha diviso in due i suoi fan. Nicole Kidman è da sempre molto vicina alle sue origini australiane, alla sua famiglia e in particolare a sua sorella minore, Antonia. Ma l'ultimo video pubblicato su Instagram dalla star, sebbene dimostri la profondità del legame che c'è tra lei e la sorella, è riuscito comunque a dividere i fan. Lunedì Nicole ha condiviso una clip sul suo account che la mostra seduta sul pavimento mentre massaggia i piedi di Antonia. Nella didascalia della foto Nicole ha scritto: "Qualcun altro fa cose del genere per la sorella? Voglio dire, dai ... Ma non preoccupatevi, non ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha recentemente pubblicato unsu Instagram, in cui massaggia idella sorella, Antonia, che ha diviso in due i suoi fan.è da sempre molto vicina alle sue origini australiane, alla sua famiglia e in particolare a sua sorella minore, Antonia. Ma l'ultimopubblicato su Instagram dalla star, sebbene dimostri la profondità del legame che c'è tra lei e la sorella, è riuscito comunque are i fan. Lunedìha condiviso una clip sul suo account che la mostra seduta sul pavimento mentre massaggia idi Antonia. Nella didascalia della fotoha scritto: "Qualcun altro fa cose del genere per la sorella? Voglio dire, dai ... Ma non preoccupatevi, non ...

