Meteo Roma del 17-03-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino nubi irregolari in transito ma con tempo stabile al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni su Liguria e Triveneto in serata molte nubi con nevicate sulle Alpi di confine peggiora in nottata con neve sui 300 400 m al centro molte nubi tra Lazio Marche e Abruzzo al mattino precipitazioni deboli sui versanti adriatici al pomeriggio nuvolosità irregolare o compatta e diffuse su tutte le regioni eccetto su Umbria e marche in serata residue precipitazioni sul Lazio Abruzzo irregolarmente nuvoloso altrove neve fino a quote alto collinari al sud Al mattino nuvolosità irregolare precipitazioni su Sicilia e Calabria peggiora il pomeriggio con piogge in estensione sulle restanti regioni e neve sull’Appennino in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile neve fino a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino nubi irregolari in transito ma con tempo stabile al pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni su Liguria e Triveneto in serata molte nubi con nevicate sulle Alpi di confine peggiora in nottata con neve sui 300 400 m al centro molte nubi tra Lazio Marche e Abruzzo al mattino precipitazioni deboli sui versanti adriatici al pomeriggio nuvolosità irregolare o compatta e diffuse su tutte le regioni eccetto su Umbria e marche in serata residue precipitazioni sul Lazio Abruzzo irregolarmente nuvoloso altrove neve fino a quote alto collinari al sud Al mattino nuvolosità irregolare precipitazioni su Sicilia e Calabria peggiora il pomeriggio con piogge in estensione sulle restanti regioni e neve sull’Appennino in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile neve fino a ...

