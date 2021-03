Marc Marquez, test con una Honda stradale: rientro imminente? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Marc Marquez ha già fatto un test su una Honda stradale, in tempi così rapidi da sconcertare tutti. Il catalano, ad appena due giorni di distanza dal ritorno in sella ad una minimoto, già si cimenta con un mezzo a…grandezza naturale! Sui profili social del pilota e del team HRC sono comparsi dei video dell’otto volte campione che affronta il Montmelo con una Honda RC213V-S, versione stradale molto simile alla MotoGP. Questa presa di contatto ha fatto balzare dalla sedia mezzo mondo. Tutti pensavamo che avrebbe impiegato molto più tempo a recuperare il braccio, operato tre volte. E invece, pare che il recupero stia procedendo a tempo record. Questo potrebbe avere ripercussioni sulla stagione della classe regina, ormai prossima al via. Vediamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha già fatto unsu una, in tempi così rapidi da sconcertare tutti. Il catalano, ad appena due giorni di distanza dal ritorno in sella ad una minimoto, già si cimenta con un mezzo a…grandezza naturale! Sui profili social del pilota e del team HRC sono comparsi dei video dell’otto volte campione che affronta il Montmelo con unaRC213V-S, versionemolto simile alla MotoGP. Questa presa di contatto ha fatto balzare dalla sedia mezzo mondo. Tutti pensavamo che avrebbe impiegato molto più tempo a recuperare il braccio, operato tre volte. E invece, pare che il recupero stia procedendo a tempo record. Questo potrebbe avere ripercussioni sulla stagione della classe regina, ormai prossima al via. Vediamo ...

