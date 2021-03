Maneskin: “Siamo ribelli ma non scemi!” (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Maneskin, freschi vincitori della 71^ edizione del Festival di Sanremo, hanno presentato stamattina via zoom il loro nuovo album, Teatro d’ira Vol. I, in uscita venerdì 19 marzo. L’album comprende otto tracce, tra cui anche Zitti e buoni, il brano vincitore della kermesse sanremese che sta facendo crescere la popolarità della band anche fuori dai confini nazionali. In attesa di poter sentire per intero l’album (e di vederli in concerto!), Damiano, Victoria, Ethan e Thomas oggi ci hanno regalato in anteprima un prezioso mini live di alcuni successi e inediti del nuovo album. Si è poi parlato di come è nato Teatro d’ira, dell’Eurovision e delle date del tour. Anche Metropolitan Magazine era presente a questa interessantissima conferenza. Ecco il nostro resoconto della mattinata. Maneskin, le anticipazioni di “Teatro d’ira Vol. I” Mercoledì 17 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) I, freschi vincitori della 71^ edizione del Festival di Sanremo, hanno presentato stamattina via zoom il loro nuovo album, Teatro d’ira Vol. I, in uscita venerdì 19 marzo. L’album comprende otto tracce, tra cui anche Zitti e buoni, il brano vincitore della kermesse sanremese che sta facendo crescere la popolarità della band anche fuori dai confini nazionali. In attesa di poter sentire per intero l’album (e di vederli in concerto!), Damiano, Victoria, Ethan e Thomas oggi ci hanno regalato in anteprima un prezioso mini live di alcuni successi e inediti del nuovo album. Si è poi parlato di come è nato Teatro d’ira, dell’Eurovision e delle date del tour. Anche Metropolitan Magazine era presente a questa interessantissima conferenza. Ecco il nostro resoconto della mattinata., le anticipazioni di “Teatro d’ira Vol. I” Mercoledì 17 ...

milan_esc : RT @rockolpoprock: I Maneskin e il testo censurato all’Eurovision: “Siamo ribelli, ma non stupidi” - rockolpoprock : I Maneskin e il testo censurato all’Eurovision: “Siamo ribelli, ma non stupidi” - Bellacanzoneit : Maneskin censurati all'Eurovision Song Contest? 'Siamo ribelli e non scemi' #esc2021 > - lovexxbrave : A RAPPORTO PERSONE CHE VANNO AL CONCERTO DEI MANESKIN @S0VRDIESEL taggo te amo perché so che vai Serve un genitore… - seaweedbvain : Se non fossimo nella situazione in cui siamo prenderei i biglietti per i Maneskin prima di subito -