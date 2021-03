(Di mercoledì 17 marzo 2021)lanel contesto di continue proteste popolari per il crollo della valuta locale e l'assenza dei servizi essenziali: unoa fuoco è avvenuto in un quartiere popolare della ...

Advertising

zazoomblog : Libano: sale tensione a Beirut un ferito in scontro armato - #Libano: #tensione #Beirut #ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Libano sale

ANSA Nuova Europa

la tensione a Beirut nel contesto di continue proteste popolari per il crollo della valuta ...di servizi essenziali e la corruzione nel contesto della peggiore crisi economica vissuta dal..., di netto, il numero dei morti in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione ... giornalista embedded in Afghanistan, Iraq,e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della ...(ANSAMed) – BEIRUT, 17 MAR – Sale la tensione a Beirut nel contesto di continue proteste popolari per il crollo della valuta locale e l’assenza dei servizi essenziali: uno scontro a fuoco è avvenuto i ...IL PERSONAGGIO Come sono lontani i tempi dei derby contro Schiara e Fiori Barp, delle sfide infinite nel catino di Libano, di quella maglia biancorossa sempre splendida ed elegante. C’è chi si commuov ...