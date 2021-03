Le sorelle ' coraggio' riaprono il bar distrutto dal sisma

(Di mercoledì 17 marzo 2021) VISSO - La perla dei Sibillini, Visso, ritroverà presto uno dei suoi locali più frequentati, il 'Sister's Coffee' che si trovava in via Paolo Da Visso. Sono iniziati lunedì scorso i lavori di ...

A gestirlo saranno come sempre le due giovani sorelle Valentina ed Ida Giacinti. APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Spaccio di cocaina, tre uomini bloccati dai carabinieri. Un albanese... VISSO - La perla dei Sibillini, Visso, ritroverà presto uno dei suoi locali più frequentati, il "Sister's Coffee" che si trovava in via Paolo Da Visso.