Inter, Handanovic positivo al Covid-19: il comunicato del club (Di mercoledì 17 marzo 2021) Inter, Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 dopo gli esami effettuati nelle utlime ore. Il comunicato del club Una clamorosa ultim’ora colpisce la squadra capolista dell’attuale Serie A: Samir Handanovic, portiere dell’Inter, è risultato positivo al Covid-19 ed è adesso stato posto in isolamento domiciliare. Di seguito il comunicato del club. FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021), Samirè risultatoal-19 dopo gli esami effettuati nelle utlime ore. IldelUna clamorosa ultim’ora colpisce la squadra capolista dell’attuale Serie A: Samir, portiere dell’, è risultatoal-19 ed è adesso stato posto in isolamento domiciliare. Di seguito ildel. FCnazionale Milano comunica che Samirè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Leggi su ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - AntonioAltieri5 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi ??https:/… - Gazzetta_it : #Covid @Inter, anche #Handanovic positivo. Tocca a #Radu, ha il #Sassuolo nel destino - PaoloX68 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi ??https:/… - Calcio_223 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi ??https:/… -