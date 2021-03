Incontro Letta-Gualtieri, decisioni su candidature ad aprile (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – Nessuna decisione presa. Ieri c’e’ stata una fuga in avanti che ne’ il segretario Enrico Letta, ne’ Roberto Gualtieri, possibile candidato, hanno voluto. Nel corso del colloquio al Nazareno, durato circa un’ora, a quanto si apprende da fonti del Pd il segretario e Gualtieri hanno concordato che di candidature se ne riparlera’ a tempo debito. Letta, d’intesa con il Pd romano, avviera’ un percorso sulle forme e i modi per arrivare a una decisione che verra’ presa definitivamente nel mese di aprile. Le amministrative nelle citta’ si terranno a ottobre, c’e’ ancora tempo. Nei prossimi giorni il segretario Letta dovrebbe incontrare anche il leader di Azione! Carlo Calenda. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – Nessuna decisione presa. Ieri c’e’ stata una fuga in avanti che ne’ il segretario Enrico, ne’ Roberto, possibile candidato, hanno voluto. Nel corso del colloquio al Nazareno, durato circa un’ora, a quanto si apprende da fonti del Pd il segretario ehanno concordato che dise ne riparlera’ a tempo debito., d’intesa con il Pd romano, avviera’ un percorso sulle forme e i modi per arrivare a una decisione che verra’ presa definitivamente nel mese di. Le amministrative nelle citta’ si terranno a ottobre, c’e’ ancora tempo. Nei prossimi giorni il segretariodovrebbe incontrare anche il leader di Azione! Carlo Calenda.

