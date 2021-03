Incendio sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo | in fiamme un camion che trasportava plastica

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Unsull’autostrada A29del. Un, infatti, chequesta mattina ha preso fuoco sull’A29, nel tratto tra Carini e Capaci. La circolazione verso il capoluogo della Sicilia è stato bloccato, a causa della chiusura della corsia. Il traffico infatti è stato deviato in direzione di Villagrazia. L’incidente è avvenuto all’altezza del Bioparco. Sono intervenute sul posto cinque squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Il conducente del mezzo è rimasto illeso. L’ha prodotto un’importante colonna di fumo, ben visibile anche da lontano. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

