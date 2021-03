Il 18 marzo è la giornata nazionale per le vittime del Covid-19

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 marzo 2021): 18, è legge All’unanimità la commissione Affari costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, ha dato l’ok all’istituzione delladelledel-19. La ricorrenza è stata fissata al 18, data in cui, esattamente un anno fa, i mezzi militari, a Bergamo, sono stati impiegati per il trasporto delle salme. E proprio domani nella città lombarda si recherà io il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ad oggi in Italia sono morte 103mila persone a causa del Coronavirus e nel mondo i decessi persono oltre 2,6 milioni. La data scelta è il 18, giorno in cui l’anno scorso, nel 2020, in Italia si registrarono quasi 3mila morti. ...