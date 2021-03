Gandino | scivola per 150 metri lungo un sentiero | muore escursionista

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un uomo di 67 anni, U. S., ha perso la vita mercoledì pomeriggio (17 marzo)ildelle Cimette a, dove stava passeggiando in compagnia di un’altra persona. Secondo le primissime informazioni, sarebbeto sul terreno insidioso per circa 150. Una caduta che, purtroppo, si è rivelata per lui fatale. L’allarme è scattato intorno alle 16,15. Per facilitare i soccorsi, vista la zona impervia, si è alzato in volo l’elicottero del 118 di Bergamo, supportato da terra da una squadra del Soccorso Alpino. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Clusone per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.