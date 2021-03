Firenze | Concorsopoli sanità | Torselli Fdi chiede che Giani e Saccardi riferiscano in Consiglio regionale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) «Eugenioe Stefaniadevono venire immediatamente in Aula a riferire alin merito a quanto, ormai ogni giorno, sta uscendo sulla stampa relativamente al sistema di potere che sembrerebbe esistere all'interno dellatoscana». E' quanto scrive in un comunicato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana, FrancescoL'articolo proviene daPost.

L'inchiesta della Procura di Firenze. Nel mirino degli inquirenti concorsi universitari ma anche nomine e spartizioni di cattedre. Al via gli interrogatori degli indagati di Giulia Baldi Intanto, sul fronte delle indagini, secondo la procura di Firenze, nei concorsi per cattedre alla facoltà di Medicina dell'Università di Firenze e di altri atenei sarebbe emersa 'l'esistenza di un ...