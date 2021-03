Draghi al cimitero e al Bosco della Memoria Nel pomeriggio ecco tutte le iniziative (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con approvazione definitiva della legge, Il 18 marzo sarà la giornata nazionale per le Vittime del Covid , giorno in cui a Bergamo il convoglio militare portava, con tutto il suo carico di dolore, le bare dei suoi defunti in altri territori per la cremazione. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Con approvazione definitivalegge, Il 18 marzo sarà la giornata nazionale per le Vittime del Covid , giorno in cui a Bergamo il convoglio militare portava, con tutto il suo carico di dolore, le bare dei suoi defunti in altri territori per la cremazione.

